Milano 17:35
51.809 -0,27%
Nasdaq 18:59
28.402 +0,10%
Dow Jones 18:59
52.638 +0,29%
Londra 17:35
10.863 +0,25%
Francoforte 17:37
26.772 +0,41%

Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,27%

Il FTSE MIB termina a 51.808,67 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,27%
Milano porta a casa un calo dello 0,27%, con chiusura a 51.808,67 punti.
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