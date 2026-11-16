Milano 17:35
51.521 -0,65%
Nasdaq 19:22
27.276 -2,39%
Dow Jones 19:22
51.806 -1,04%
Londra 18:04
10.882 -0,19%
Francoforte 17:37
26.599 -0,57%

Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,65%

Il FTSE MIB termina a 51.520,55 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,65%
Milano porta a casa un calo dello 0,65%, con chiusura a 51.520,55 punti.
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