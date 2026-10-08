doValue, efficienze NPE finanzieranno la crescita delle digital collection nel piano al 2029

(Teleborsa) - Le digital collection saranno il principale contributore alla crescita di doValue per il prossimo triennio, sostenendo il gruppo nell’obiettivo di raggiungere il target di EBITDA compreso tra 330 e 350 milioni di euro, con un Cagr mid-single digit sul 2025 pro-forma, con un margine EBITDA fino al 40%.
Lo ha ribadito Davide Soffietti, CFO di gruppo
, in occasione della presentazione del Piano Industriale 2027-2029
“READY · SET · SCALE” di doValue, sottolineando che le efficienze nella gestione degli NPE finanzieranno la crescita delle digital collection.
Infatti, dal lato NPE, la produttività basata sull'IA e una riduzione mirata dell'organico abbattono la struttura dei costi nonostante l'inflazione salariale, preservando la specializzazione necessaria per i recuperi complessi. Dall’altro, dal lato digital collection, nonostante il forte aumento dei volumi di pratiche, i costi del personale crescono in misura meno che proporzionale, grazie all'ulteriore sfruttamento dell'elevato livello di automazione già raggiunto da Coeo.