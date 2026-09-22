ICOP, ricavi a 286,5 milioni nel primo semestre (+78%): confermata la guidance 2026

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di ICOP ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026, confermando i dati preliminari già comunicati al mercato lo scorso 10 agosto. I ricavi totali si sono attestati a 286,5 milioni di euro, in crescita del 78% rispetto ai 160,8 milioni dello stesso periodo del 2025, sostenuti dall'espansione delle attività in corso e dalla piena contribuzione di AGH e Palingeo.



L'EBITDA rettificato è salito a 51,6 milioni di euro (18% di margine), dai 29,6 milioni del primo semestre 2025, in linea con la guidance annua (17-18%). Il risultato operativo è cresciuto del 114% a 32,9 milioni di euro, mentre il risultato netto rettificato si è attestato a 22,2 milioni di euro, dai 13,3 milioni dell'anno precedente. Il patrimonio netto sale a 163,7 milioni di euro, mentre l'indebitamento finanziario netto rettificato si attesta a 171,2 milioni di euro, in aumento rispetto ai 129,6 milioni di fine 2025, per una dinamica descritta come coerente con la consueta stagionalità dei flussi.



"I risultati del primo semestre confermano la solidità del percorso industriale di ICOP e rafforzano la credibilità del Piano 2026-2029", ha dichiarato l'amministratore delegato Piero Petrucco, sottolineando l'obiettivo di "costruire una piattaforma internazionale di riferimento nell'ingegneria specialistica del sottosuolo".



Il backlog si attesta a circa 1,5 miliardi di euro, costituito esclusivamente da contratti già sottoscritti, e copre il 100% dei ricavi attesi per il 2026. Sul fronte operativo, il semestre ha visto avanzamenti su importanti commesse europee nel microtunneling (Linea Adriatica, metanodotto Livorno-Piombino) e nelle fondazioni speciali (Grand Paris Express, prolungamento Linea M1 di Milano), oltre al consolidamento della presenza statunitense di AGH nel segmento data center.



Il Gruppo ha confermato la guidance 2026, con ricavi attesi tra 610 e 640 milioni di euro ed EBITDA rettificato tra 105 e 115 milioni, oltre agli obiettivi del Piano Industriale 2026-2029, che prevede ricavi tra 900 e 950 milioni di euro al 2029.

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