Il Tesoro riacquista tre BTP per 5 miliardi con scadenza nel 2029

I dettagli del buy back, regolamento il 7 ottobre

(Teleborsa) - Nell'ambito di un buy back di titoli sul mercato, tramite asta competitiva, riservata agli specialisti, per un importo massimo di 5 miliardi di euro, il Tesoro ha riacquistato oggi tre Btp tutti con scadenza nel 2029. Il regolamento dell'operazione è fissato per il 7 ottobre prossimo.



I dettagli

Nel dettaglio, le operazioni hanno interessato il triennale con scadenza 15 gennaio 2029 che ha visto una offerta dagli operatori di 3,41 miliardi e un importo acquistato di 1,519 miliardi, per un rapporto di copertura di 2,25, mentre resta in circolazione un ammontare di 14,951 miliardi di euro.



Per il settennale con scadenza 15 febbraio 2029, gli operatori hanno messo a disposizione titoli per 3,012 miliardi mentre l'importo acquistato è stato di 1,727 miliardi (copertura 1,74) e residuano 15,423 miliardi.



Infine, per il triennale con scadenza 15 marzo 2029, ci sono stati acquisti per 1,754 miliardi, a fronte di una offerta di 3,668 miliardi, per un rapporto di copertura di 2,09. Restano in circolazione titoli per 15,746 miliardi.







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