DHH, Banca Akros avvia copertura con Buy e TP a 34,5 euro

(Teleborsa) - Banca Akros avvia la copertura su DHH , società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, con un target price di 34,50 euro per azione e una raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 35%.



Gli analisti scrivono che DHH è un operatore di infrastrutture digitali focalizzato su PMI e aziende "digital-native". Prevedono che la società prosegua il suo percorso di crescita facendo leva sia su fattori strutturali (come la migrazione dai sistemi on-premise al cloud, la crescente intensità di calcolo, ecc.) per la crescita organica, sia su operazioni di M&A strategiche di tipo bolt-on in Italia e nell'UE per arricchire il proprio portafoglio di offerta.



Nel periodo 2020-2025, la società ha registrato un CAGR dei ricavi di circa il 35% (di cui una componente organica nella fascia High Single-Digit), con una crescita dell'EBITDA di circa il 50% e margini superiori al 30%. Il rapporto FCF/Ricavi si è attestato a circa l'8,5% nel 2025, con una posizione di cassa netta superiore a 1 milione di euro. Per il periodo 2026-2029, Banca Akros prevede un CAGR dei ricavi di circa il 16% (con una componente organica nella fascia Mid/High Single-Digit) e un CAGR dell'EBITDA di circa il 13% (incluso l'effetto diluitivo delle recenti acquisizioni), con margini in ripresa fino a circa il 29,5% nel 2029. Si prevede una generazione di FCF sui ricavi nella fascia Mid/High Single-Digit e il passaggio a una posizione di cassa netta positiva già nel 2027.



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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