Intred accelera nel semestre. Approvato il Piano al 2029: focus su crescita e generazione di cassa

(Teleborsa) - Intred
, operatore di telecomunicazioni, ha registrato nel primo semestre del 2026, ricavi
complessivi pari a Euro 29,3 milioni, in
crescita del 5,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il margine operativo lordo
(EBITDA
) del primo semestre 2026 si attesta a Euro 13,3 milioni, in crescita del 4,3% rispetto a Euro 12,7 milioni del primo semestre 2025, con un EBITDA margin pari al 45,3%. Il margine operativo lordo Adjusted
(EBITDA Adjusted
), calcolato al netto dei costi straordinari relativi al progetto di Uplisting su Euronext Milan, è pari a Euro 13,5 milioni, in crescita del 6,3% rispetto al primo semestre 2025, con un EBITDA margin Adjusted pari al 46,2%.
Il risultato operativo
(EBIT) è pari a Euro 6,4 milioni, sostanzialmente in linea rispetto a Euro 6,4 milioni registrati al 30 giugno 2025, con un EBIT margin del 21,8%. Il risultato netto
al 30 giugno 2026 si attesta a Euro 4,0 milioni, in lieve riduzione rispetto a Euro 4,1 milioni del medesimo periodo dell’anno precedente, per effetto dei maggiori ammortamenti.L’indebitamento finanziario netto
al 30 giugno 2026 è pari a Euro 44,1 milioni, rispetto a Euro 42,1 milioni al 31 dicembre 2025Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato
di Intred S.p.A., ha commentato: “Il primo semestre del 2026 è in linea con il percorso di crescita di Intred, sostenuto dallo sviluppo della rete proprietaria in Fibra Ottica, dall’espansione della base clienti e dal
rafforzamento dei servizi a maggiore valore aggiunto. I risultati raggiunti testimoniano la solidità del nostro modello di business
e la capacità di continuare a investire nell’infrastruttura e nell’innovazione tecnologica. Il 2026 rappresenta inoltre il primo anno di attuazione del nuovo Piano Strategico 2026-29, approvato oggi nell’ambito del processo di Uplisting su Euronext Milan, che rafforza il percorso di crescita organica della Società e pone al centro il consolidamento della presenza sul territorio e l’efficienza operativa. Per la
seconda parte dell’anno, proseguiamo con l’obiettivo di consolidare la base clienti, sviluppare ulteriormente i servizi in banda ultra-larga e potenziare la nostra infrastruttura, sostenendo così la crescita e la creazione di valore nel tempo".PIANO STRATEGICO 2026-2029
In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Strategico 2026-2029, che sostituisce il precedente Piano 2024-2027 e le precedenti guidance che sono da considerarsi non più attuali. Il nuovo Piano rafforza il percorso già tracciato, ponendo al centro la crescita organica e la generazione di cassa della Società attraverso il rafforzamento della presenza nel territorio di riferimento e un’attenta gestione e ottimizzazione della struttura dei costi.
I ricavi
sono attesi in crescita da Euro 58-61 milioni nel 2026 a Euro 72-78 milioni nel 2029 (CAGR 25-29 high single digit), mentre l’EBITDA
è previsto in aumento da Euro 26-29 milioni nel 2026 a Euro 36-39 milioni (CAGR 25-29 high single digit), accompagnato da un incremento dell’EBITDA margin da maggiore del 46% nel 2026 a maggiore del 49% nel 2029. La crescita sarà sostenuta da circa Euro 45 milioni di capex cumulati nel periodo 2026-2029, su livelli inferiori rispetto al passato, consentendo di combinare lo sviluppo del business con il raggiungimento di un Indebitamento Finanziario Netto inferiore a Euro 4 milioni nel 2029, assumendo una distribuzione di dividendi coerente con quella degli ultimi esercizi.