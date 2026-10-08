Educazione finanziaria, a Bari una tappa di "Conversazioni sul denaro"

Il programma gratuito della Banking Academy di UniCredit riunisce università, istituzioni e Terzo settore su pianificazione, previdenza e divari di genere

(Teleborsa) - Si tiene a Bari una delle tappe di "Conversazioni sul denaro", il programma gratuito di educazione finanziaria promosso dalla Banking Academy di UniCredit , che mette in dialogo cittadini, mondo accademico, istituzioni e Terzo settore sul rapporto tra gestione delle risorse economiche e autonomia personale.



L'iniziativa, sviluppata in rete con Acquedotto Pugliese e Università degli Studi di Bari, è incentrata sulla pianificazione finanziaria di lungo periodo, sulla previdenza complementare e sulla protezione assicurativa. Accanto agli strumenti tecnici, il confronto affronta i fattori che orientano le decisioni economiche: emozioni, modelli culturali, differenze generazionali e stereotipi di genere.



I saluti istituzionali sono affidati al presidente di Acquedotto Pugliese, Roberto Venneri, e al prorettore dell'Università degli Studi di Bari, Vito Peragine. Il dibattito riunisce tre prospettive disciplinari: Michela Marzano, professoressa ordinaria di Filosofia morale all'Université Paris Cité, interviene sul rapporto tra scelte individuali, autonomia e condizionamenti culturali; Clara Morelli, economista e autrice di Will Media, porta la prospettiva della divulgazione economica e finanziaria; Giulia Sesini, ricercatrice in Psicologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, approfondisce i significati attribuiti al denaro e i meccanismi comportamentali nelle decisioni economico-finanziarie.



Un focus specifico è dedicato al rapporto tra donne e denaro: secondo quanto rilevato dai promotori, condizionamenti sociali, culturali e familiari incidono ancora sulla partecipazione femminile alle decisioni economico-finanziarie strategiche e, in alcuni contesti, sulla stessa inclusione finanziaria.



"La conoscenza finanziaria diventa realmente inclusiva quando consente alle persone di assumere con maggiore consapevolezza le decisioni che incidono sul proprio futuro", dichiara Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit. "Esiste un valore della conoscenza che va oltre la dimensione strettamente economica: riduce le distanze, rende più accessibili scelte spesso percepite come complesse e rafforza la capacità di orientarsi nei passaggi importanti della vita. Portare queste competenze nei territori e farle dialogare con università, istituzioni e cittadini significa contribuire alla qualità delle decisioni delle persone e, attraverso di esse, alla crescita delle comunità".



Il percorso 2026 di "Conversazioni sul denaro" prevede tre appuntamenti in presenza – Trento, Roma e Bari – e un incontro online, con il supporto di Chora & Will Media per la sezione podcast e la gestione dello streaming. All'appuntamento barese contribuisce anche La Locanda del Giullare di Trani, realtà che promuove l'inclusione sociale attraverso la ristorazione, con opportunità di valorizzazione per persone con disabilità e fragilità sociali.

Condividi

```