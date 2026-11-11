Milano 9:54
51.964 +0,40%
Nasdaq 10-nov
27.741 0,00%
Dow Jones 10-nov
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Londra 9:54
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Prezzi consumo Germania (YoY) in ottobre

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Prezzi consumo Germania (YoY) in ottobre
Germania, Prezzi consumo in ottobre su base annuale (YoY) +2,8%, in calo rispetto al precedente +3,3% (in linea con le stime degli analisti).
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