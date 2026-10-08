Il Comparto chimico italiano interrompe la serie di quattro rialzi consecutivi (-1,38%)
(Teleborsa) - Giornata in scivolata per il comparto chimico italiano, che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell'EURO STOXX Chemicals.
L'indice del settore chimico ha chiuso a quota 55.845,25, in diminuzione dell'1,38% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece il settore Chimico europeo che si ferma a quota 1.559,09.
Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice chimico, performance infelice per SOL, che chiude la giornata dell'8 ottobre con una variazione percentuale negativa dell'1,38% rispetto alla seduta precedente.
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