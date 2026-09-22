Invito all'acquisto per AppLovin

(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre

Ottima performance per la piattaforma tecnologica di applicazioni , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che ha chiuso in rialzo del 7,18%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 330,2 USD, con stop loss calcolato a quota 318,2 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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