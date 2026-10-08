Londra: brillante l'andamento di IG Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo britannico di trading online , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,32%.



La tendenza ad una settimana di IG Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della piattaforma di trading su derivati e spread betting suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 9,52 sterline con tetto rappresentato dall'area 9,83. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 9,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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