Parigi: si concentrano le vendite su Legrand
(Teleborsa) - Retrocede il Gruppo industriale francese, con un ribasso del 2,13%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Legrand evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di materiale elettrico rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Legrand. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 139,3 Euro. Primo supporto visto a 137,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 136,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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