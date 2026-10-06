Parigi: brillante l'andamento di Legrand

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo industriale francese , con una variazione percentuale dell'1,96%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Legrand evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di materiale elettrico rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Legrand mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 147 Euro. Rischio di discesa fino a 144,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 149,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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