Si muove in ribasso Legrand a Parigi
(Teleborsa) - A picco il Gruppo industriale francese, che presenta un pessimo -4,23%.
L'andamento di Legrand nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di materiale elettrico. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Legrand evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 137,8 Euro. Primo supporto a 134,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 133,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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