Milano 11:24
52.172 +0,80%
Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
51.482 -0,67%
Londra 11:24
10.726 +0,38%
Francoforte 11:24
25.477 +0,40%

A Parigi corre Legrand

Migliori e peggiori, In breve
A Parigi corre Legrand
Rialzo per il Gruppo industriale francese, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,56%.
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