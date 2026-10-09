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Amsterdam: al centro degli acquisti ArcelorMittal

Migliori e peggiori
Amsterdam: al centro degli acquisti ArcelorMittal
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di acciaio, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,87%.

Il trend di ArcelorMittal mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 55,6 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 56,7. Il peggioramento di ArcelorMittal è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 54,88.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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