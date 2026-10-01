Milano 14:46
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Londra 14:46
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Amsterdam: rosso per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: rosso per ArcelorMittal
Retrocede il produttore di acciaio, con un ribasso dell'1,95%.
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