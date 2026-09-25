Milano 17:35
51.867 +0,63%
Nasdaq 22:00
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Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
25.409 +0,56%

Amsterdam: risultato positivo per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: risultato positivo per ArcelorMittal
Apprezzabile rialzo per il produttore di acciaio, in guadagno del 2,06% sui valori precedenti.
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