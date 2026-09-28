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Amsterdam: in calo ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: in calo ArcelorMittal
Pressione sul produttore di acciaio, che tratta con una perdita del 3,30%.
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