Amsterdam: andamento negativo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di acciaio , con un ribasso dell'1,85%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ArcelorMittal , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di ArcelorMittal segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 57,66 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 59,24. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 57,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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