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Borsa: Brillante Milano in avvio (+0,79%)
Il FTSE MIB inizia a scambiare a 52.161,64 punti
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Finanza
11 novembre 2026 - 09.02
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Bene il principale indice della Borsa di Milano, con un progresso dello 0,79%, dopo aver aperto a 52.161,64.
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