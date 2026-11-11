Milano 9:08
52.207 +0,87%
Nasdaq 10-nov
27.741 0,00%
Dow Jones 10-nov
52.232 -0,30%
Londra 9:08
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26.630 +1,07%

Borsa: Brillante Milano in avvio (+0,79%)

Il FTSE MIB inizia a scambiare a 52.161,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Milano in avvio (+0,79%)
Bene il principale indice della Borsa di Milano, con un progresso dello 0,79%, dopo aver aperto a 52.161,64.
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