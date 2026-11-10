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Borsa: Avvio in rialzo per Milano, in progresso dello 0,96%

Il FTSE MIB esordisce a 51.892,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in rialzo per Milano, in progresso dello 0,96%
Balza in avanti il principale indice della Borsa di Milano, con un incremento dello 0,96%, a quota 51.892,01 in apertura.
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