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Borsa: Avvio positivo per Milano, in crescita (dello 0,00%)
Il FTSE MIB inizia gli scambi a 50.173,67 punti
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Finanza
19 novembre 2026 - 09.02
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