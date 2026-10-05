Milano 11:41
50.474 -0,02%
Nasdaq 2-ott
30.808 0,00%
Dow Jones 2-ott
51.177 +0,49%
Londra 11:41
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Francoforte 11:41
25.188 -0,17%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 2/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 2/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Giornata fiacca per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.

Il quadro tecnico del FTSE 100 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 10.371, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 10.627,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 10.271,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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