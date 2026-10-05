Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 2/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Giornata fiacca per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.
Il quadro tecnico del FTSE 100 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 10.371, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 10.627,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 10.271,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)