Italia, Intesa: pochi segnali coerenti con ripresa dell'attività industriale nei prossimi mesi

(Teleborsa) - L'output in Italia è tornato a calare a sorpresa ad agosto, dopo il recupero di luglio (era attesa una stabilità) e, al netto dell'ampia volatilità degli ultimi mesi (dovuta con ogni probabilità a fattori stagionali e di calendario), ci sono pochi segnali coerenti con una ripresa dell'attività industriale nei prossimi mesi
. Lo scrivono gli economisti di Intesa Sanpaolo
, dopo la pubblicazione dei dati Istat questa mattina
.
Ad agosto la produzione industriale italiana è tornata a calare a sorpresa, di -1,3% m/m, dopo il rimbalzo di 0,6% m/m visto a luglio
. È il terzo calo negli ultimi quattro mesi
. La variazione annua e corretta per i giorni lavorativi è però poco variata (a zero, da -0,1% a luglio). Specularmente rispetto al mese precedente, la flessione congiunturale riguarda tutti i raggruppamenti principali di industrie con l'unica eccezione dell'energia (in recupero di +2,8% m/m dopo il -1,2% di luglio). Il calo è particolarmente marcato per i beni intermedi (-1,8% m/m). La produzione nel solo comparto manifatturiero registra una contrazione mensile di minore entità (-0,6% m/m), ma, a differenza dell'indice generale, è in netta diminuzione su base annua corretta per gli effetti di calendario (-1,9% a/a).
Dopo la flessione di agosto, la produzione industriale è in rotta per una diminuzione di -1% t/t nel terzo trimestre
, dopo il rimbalzo di 0,3% t/t registrato nei mesi primaverili, si legge nella ricerca firmata dall'economista Paolo Mameli.
"L'ampia volatilità registrata dalle variazioni mensili della produzione industriale negli ultimi mesi appare dovuta a fattori stagionali e di calendario
: in particolare, agosto è un mese fortemente condizionato dalle vacanze estive, con possibili distorsioni indotte dalle correzioni per la stagionalità nell'era post-pandemica - viene spiegato - Al netto di ciò, come già segnalavamo il mese scorso dopo l'incremento di luglio, l'andamento della produzione industriale resta debole: i settori ad alta intensità energetica (come il chimico) stanno iniziando a risentire dei rincari dei costi dell'energia; i comparti più tecnologici non sembra stiano beneficiando del boom globale all'Intelligenza Artificiale, e i settori più tradizionali (come il tessile e abbigliamento) soffrono vieppiù della concorrenza dei paesi a basso costo del lavoro. In questo contesto, si salvano comparti come il farmaceutico e i mezzi di trasporto diversi dagli autoveicoli, che sono sostenuti dal traino dell'export (che sta reggendo meglio del previsto all'urto degli shock geopolitici)".(Foto: Clayton Cardinalli su Unsplash)