Francia, produzione industriale in calo ad agosto. Manifattura in ripresa

(Teleborsa) - La produzione industriale francese registra ad agosto una contrazione inattesa, mentre la componente manifatturiera torna invece a crescere.



Produzione industriale sotto le attese

L’output complessivo della seconda economia europea è diminuito dello 0,3% su base mensile, dopo il -0,6% registrato a luglio. Il dato ha sorpreso il mercato, che si attendeva una crescita dello 0,2%. A comunicare i dati è stato l’istituto nazionale di statistica INSEE.



Manifattura in recupero

In controtendenza, la produzione manifatturiera è aumentata dello 0,3% ad agosto, dopo il calo dello 0,8% registrato nel mese precedente.

Il dato segnala quindi un parziale recupero dell’attività industriale, non sufficiente tuttavia a compensare la debolezza del comparto industriale nel suo complesso.



Il confronto su base annua

Su base annua, la produzione dell’intero settore industriale ha registrato una flessione dello 0,1%.



Più marcato il calo della componente manifatturiera, che ha segnato una contrazione dell’1,2% rispetto ad agosto dell’anno precedente.

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