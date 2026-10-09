Londra: andamento sostenuto per Antofagasta
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia mineraria, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,75%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100, ad evidenza del fatto che il movimento di Antofagasta subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo status tecnico dell'azienda sudamericana estrattrice di rame mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 36,74 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 37,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 36,43.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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