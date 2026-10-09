Londra: andamento sostenuto per Antofagasta

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia mineraria , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,75%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di Antofagasta subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico dell' azienda sudamericana estrattrice di rame mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 36,74 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 37,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 36,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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