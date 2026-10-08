Londra: scambi negativi per Vodafone
(Teleborsa) - Rosso per il gruppo britannico telefonico, che sta segnando un calo del 2,35%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Vodafone più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso telefonico inglese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,277 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,231. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,323.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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