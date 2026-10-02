Londra: brillante l'andamento di Vodafone
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo britannico telefonico, che tratta in utile del 2,14% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Vodafone più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,277 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,25. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,233.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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