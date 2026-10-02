Londra: brillante l'andamento di Vodafone

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo britannico telefonico , che tratta in utile del 2,14% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Vodafone più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,277 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,25. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,233.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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