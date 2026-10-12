AgCom, teleselling: multe a Retelit Digital Services e Tekmind

Retelit: "Provvedimento inatteso"

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle numerazioni per finalità di teleselling e telemarketing iniziata nel novembre 2025 sulla base di numerose segnalazioni, AGCOM ha avviato due procedimenti sanzionatori nei confronti delle società Retelit Digital Services e Tekmind.



L'autorità - si legge in una nota - ha inflitto sanzioni rispettivamente di 700.000 e 122.500 euro.



Le fattispecie oggetto di contestazione hanno riguardato la mancata attuazione delle misure stabilite dall'Autorità, cui sono obbligati i soggetti assegnatari delle numerazioni, consistenti nella verifica della correttezza delle numerazioni utilizzate dai call center, inclusa la generazione di numerazioni tramite la tecnica dello spoofing, e nella gestione della numerazione assegnata secondo canoni di diligenza.



Le dichiarazioni di Retelit

Retelit ha appreso di essere destinataria di una sanzione emessa dall'AGCOM per mancata vigilanza nell'ambito di una più ampia istruttoria sulle attività di telemarketing.



"Si tratta di un provvedimento inatteso, nell'esito e nell'entità, su cui l'azienda si riserva le opportune valutazioni. Retelit desidera tuttavia precisare di non svolgere né commissionare alcuna attività di telemarketing via call center per la vendita dei propri servizi".



"In qualità di operatore di telecomunicazioni, l'attività dell'azienda si limita alla sola cessione in uso ad altri operatori telefonici autorizzati di numerazioni telefoniche per effettuare e ricevere chiamate utilizzando la rete telefonica di Retelit".







Condividi

```