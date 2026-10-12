Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 9/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Rialzo marcato per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in utile dello 0,92% sui valori precedenti.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 105,82, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 101,65. L'equilibrata forza rialzista del greggio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 109,99.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)