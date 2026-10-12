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Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'11/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'11/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 ottobre

La giornata dell'11 ottobre chiude piatta per il cambio Euro / Yen, che riporta un -0,08%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 177,357, mentre i supporti sono stimati a 177,007. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 177,707.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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