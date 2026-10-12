Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 9/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Balza in avanti il principale indice della Borsa di Milano, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,91%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 48.942. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 50.906. Il peggioramento del FTSE MIB è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 48.138.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)