Metriks AI, esercitata la delega di aucap a servizio dell'OPS su TradeLab

(Teleborsa) - Il Cda di Metriks AI ha deliberato di aumentare il capitale sociale
a pagamento, in via scindibile e anche in più tranche, per un importo complessivo di massimi nominali 67.856,26 euro
oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime 3.635.150 azioni
ordinarie Metriks, da sottoscriversi entro il 31 marzo 2027 e da liberarsi mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell’offerta pubblica di scambio
volontaria promossa dalla stessa Metriks sulla totalità delle azioni ordinarie di TradeLab
.Prezzo di emissione delle nuove anzioni
Il Cda ha determinato il prezzo di emissione delle azioni ordinarie Metriks di nuova emissione in 3,20 euro
, con imputazione dell’importo di 0,0187 euro a capitale sociale e della restante parte del Prezzo di Emissione a riserva sovrapprezzo. Il Prezzo di Emissione corrisponde al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Metriks rilevato su Euronext Growth Milan il 28 luglio 2026, ovvero il giorno di borsa aperta antecedente la data di annuncio dell’Offerta.