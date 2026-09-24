Maire, al via buyback a servizio dei piani di incentivazione del gruppo

(Teleborsa) - MAIRE ha fatto sapere che a partire da oggi, 24 settembre 2026, verrà dato avvio al programma di acquisto di azioni proprie a servizio dei piani di incentivazione azionaria del Gruppo in essere.



Il numero massimo di azioni ordinarie da acquistare nell’ambito del programma è pari a 5.000.000 , corrispondenti al 1,52% del numero complessivo di azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di autorizzazione. Tenuto conto dell'attuale quotazione del titolo MAIRE (al termine della giornata di borsa del 23 settembre 2026), il potenziale esborso massimo di acquisto per l'operazione è stimato in circa 60,95 milioni di euro. Gli acquisti delle azioni dovranno essere effettuati entro il 31 marzo 2027.



A oggi la società detiene 579.355 azioni proprie in portafoglio pari a circa lo 0,18% del capitale sociale.







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