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/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,16%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (+0,16%)
L'Indice Hang Seng termina le contrattazioni a 24.249,41 punti
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Finanza
12 ottobre 2026 - 10.25
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Chiude sulla parità Hong Kong, che propone sul finale un +0,16% e archivia gli scambi a 24.249,41 punti.
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