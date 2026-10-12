Credem, "E' Cultura”: al via la mostra di Giacomo Balla

e gli eventi tra Reggio Emilia, Palermo e Cento

(Teleborsa) - Dal 17 al 24 ottobre Credem organizzerà una serie di eventi nell’ambito della quarta edizione di “E’ Cultura”, una manifestazione diffusa su tutto il territorio nazionale, inclusiva e intergenerazionale, promossa dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di RIsparmio Spa (ACRI).







Nello specifico, sabato 17 ottobre dalle ore 10 alle ore 18 l’istituto aprirà la propria sede di Palazzo Spalletti Trivelli in via Emilia San Pietro 4 a Reggio Emilia, inaugurando per l’occasione la mostra Nella luce di Balla. Il Velmare delle collezioni d’arte Credem e le opere per il barone Fassini. La mostra, realizzata con la collaborazione di Elena Gigli, esperta dell’opera di Giacomo Balla, proseguirà fino al 23 aprile 2027, ad ingresso libero e gratuito, dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.20 e dalle 14.45 alle 16.00.







L'iniziativa prevede l’esposizione di tre opere di Giacomo Balla (1871-1958) considerato tra i più importanti esponenti del Futurismo: Velmare delle collezioni Credem è stato dipinto dall’artista durante un soggiorno a Viareggio nell’estate nel 1919: sensibile al richiamo dell’energia della natura, il pittore restituisce le forme sinuose delle onde del mare, talvolta improvvisamente spezzate da movimenti contrastanti eppure unite da una straordinaria armonia. Il titolo dell’opera, Velmare, nasce dalla fusione tra vele, mare e cielo, che Balla concepisce come un tutt’uno colmo di vitalità. Alla tela delle collezioni Credem saranno accostate altre due opere, realizzate nei primi anni venti, che testimoniano il legame di Balla con il barone piemontese Alberto Fassini (1875-1942), imprenditore e appassionato collezionista d’arte, tra le quali il delicato Ritratto di Luce Balla, la figlia dell’artista, giocato sulle fini trasparenze del velo che scende dalla larga falda di paglia del cappellino della giovane donna, illuminando il suo volto con bagliori lucenti.



Il 17 ottobre le visite comprenderanno, oltre alla mostra, gli ambienti di Palazzo Spalletti Trivelli e il suo giardino, la collezione di pittura antica, la raccolta di arte orientale e il sito archeologico e saranno accompagnate dal commento di Flavio Boccazzi, Antonio Brighi, Odette D’Albo, Elisabetta Del Monte, Aurora Marzi, Lucrezia Pezzarossa, Amalia Salsi, Alessandra Tellurio.







In occasione della manifestazione "È Cultura", Credem promuove altri tre eventi a Palermo, Reggio Emilia e Cento:



martedì 20 ottobre alle ore 17.30 e alle 18.15 sarà visitabile il “Salone Lo Bue - Lemos” presso Palazzo Rutelli a Palermo, in via Quintino Sella 77, che ospita uffici di Credem. L’ambiente, vero gioiello Liberty nel cuore di Palermo, è stato ideato dal celebre architetto Ernesto Basile (1878-1932), esponente di primo piano del Modernismo internazionale.





venerdì 23 ottobre alle ore 17 presso l’Auditorium Credem in via Emilia San Pietro 6 a Reggio Emilia si terrà la presentazione del libro Giulietta Guicciardi. L’amata di Beethoven, a cura di Alessandro Di Nuzzo. Il volume è un’antologia ragionata di studi storici e critici sulla contessa Giulietta Guicciardi (1784-1856), vissuta nei primi anni della sua esistenza a Palazzo Guicciardi a Reggio Emilia, divenuto poi Spalletti Trivelli, attuale sede di Credem. Dopo essersi trasferita a Vienna con la famiglia, la giovane diventa allieva di pianoforte di Beethoven, che se ne innamora: se l’unione tra i due è resa impossibile per la differenza insormontabile di estrazione sociale, il sentimento viene sublimato dal compositore nella celeberrima sonata Al chiaro di Luna (Sonata op.27 n.2 in do diesis minore) del 1801, dedicata a Giulietta. Di questa vicenda di estremo fascino, che lega la sede di Credem a una delle pagine più intense e suggestive della storia della musica mondiale, parleranno il curatore del volume Alessandro Di Nuzzo e la giornalista Giulia Bassi, con l’intervento della pianista Nicole Costoli.







sabato 24 ottobre Credem aprirà dalle 10 alle 18 Palazzo Rusconi a Cento, in Corso del Guercino 32. All’interno dello splendido palazzo ultimato nel 1766 e situato nel cuore della città, si potranno ammirare nel salone di rappresentanza e in altri ambienti del piano nobile, opere rappresentative dell’arte centese, da Guercino ai suoi nipoti, Cesare e Benedetto Gennari, fino ad Aroldo Bonzagni.





“Promuovere l’arte e l’eredità storica dei nostri territori significa per noi compiere un’azione concreta di responsabilità sociale, capace di generare valore sostenibile nel tempo e favorire la crescita culturale e umana delle persone”, ha dichiarato Lucio Igino Zanon di Valgiurata, Presidente Credem. “Con questo spirito confermiamo con entusiasmo la partecipazione a “E’ Cultura”, proponendo un percorso che parte da Reggio Emilia, con un’esposizione dedicata a Giacomo Balla a Palazzo Spalletti Trivelli a Reggio Emilia, affiancata dalla presentazione di un volume che ripercorre il suggestivo legame tra la nostra sede e Ludwig van Beethoven, e si estende fino a Cento e Palermo con l’apertura al pubblico di luoghi dal fascino straordinario”, ha concluso Zanon.

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