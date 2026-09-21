Domori, prorogato al 2028 il prestito obbligazionario da 5 milioni di euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli obbligazionisti di Domori ha approvato a maggioranza qualificata la modifica del regolamento del prestito obbligazionario da 5 milioni di euro, precedentemente denominato "Domori S.p.A. 3,75% 2020-2026", emesso il 29 ottobre 2020.



L'assemblea, riunitasi il 16 luglio 2026 in videoconferenza alla presenza del notaio Giacomo Ridella di Milano, ha visto la partecipazione di 10 obbligazionisti, rappresentativi del 100% delle obbligazioni in circolazione. Il prestito assume ora la denominazione "Domori S.p.A. 3,75% 2020-2028", con nuova scadenza fissata al 31 dicembre 2028.



L'efficacia della modifica era subordinata alla proroga della garanzia prevista dal regolamento. Condizione che si è verificata il 27 luglio, quando Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno ha confermato la proroga della garanzia fino alla nuova scadenza del prestito.



A seguito della conferma, è diventata efficace anche la rinuncia degli obbligazionisti alla possibilità di chiedere il rimborso anticipato in relazione agli eventi verificatisi fino alla data di efficacia della modifica del regolamento.



L'assemblea ha inoltre nominato GLAS Agency Services S.r.l., con sede a Roma, quale Rappresentante Comune degli Obbligazionisti e ha autorizzato Domori a compiere tutti gli adempimenti necessari per dare esecuzione alle delibere, inclusi quelli nei confronti di Monte Titoli, Borsa Italiana/Euronext, del soggetto capofila e di Mediocredito Centrale.



È stato infine approvato il nuovo piano di ammortamento del prestito obbligazionario, relativo al rimborso delle quote di interessi e capitale, in linea con quanto deliberato dall'assemblea.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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