Eventi e scadenze: settimana del 12 ottobre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 12/10/2026

Appuntamenti:

Aperti - Confesercenti Forum 2026 - Roma, piazza del Popolo - Manifestazione di sei giorni alla quale parteciperanno esponenti di imprese, istituzioni, partiti politici, mondo economico e informazione per confrontarsi sui temi dell'economia e del futuro del Paese, con dibattiti su politica, economia, credito, lavoro, innovazione e intelligenza artificiale. Il Forum si concluderà il 14 ottobre con l'Assemblea annuale di Confesercenti, con la presentazione di dati inediti sull'andamento dei consumi, del turismo e del commercio, e la partecipazione dei Ministri Marina Elvira Calderone e Francesco Lollobrigida (da venerdì 09/10/2026 a mercoledì 14/10/2026)

68th NABE Annual Meeting - Hilton Cleveland, Cleveland - Il Meeting Annuale NABE (National Association for Business Economics) riunirà economisti, rappresentanti delle istituzioni e leader del mondo imprenditoriale per analizzare l'impatto dell'IA, dei cambiamenti demografici e delle tensioni geopolitiche sull'economia globale, con particolare attenzione a crescita, resilienza e processi decisionali negli anni a venire. Tema di quest'anno è "Global Structural Reset: AI, Demographics, and Geopolitics" (da domenica 11/10/2026 a martedì 13/10/2026)

UE - Consiglio "Ambiente" - Lussemburgo - I ministri dell'Ambiente si riuniranno a Lussemburgo per discutere la proposta di revisione del sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE. Cercheranno inoltre di approvare le conclusioni sulle principali posizioni negoziali dell'Unione europea in vista dei vertici delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP31) e sulla biodiversità (COP17)

UE - Consiglio "Affari esteri" - Il Consiglio si svolgerà a Lussemburgo e sarà presieduto dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. I ministri discuteranno di Ucraina, della situazione in Medio Oriente, della situazione in Georgia e ci sarà uno scambio di opinioni sull'impatto dell'allargamento sulla sicurezza e sulla difesa dell'UE

Salone dell’Auto di Parigi 2026 - Paris Expo Porte de Versailles - 91ª edizione del Mondial de l'Auto Paris, il salone internazionale dedicato all'automobile, alle innovazioni del settore e alle nuove soluzioni per la mobilità, che si svolge ogni due anni e riunisce marchi e veicoli di tutto il mondo. All'evento partecipano costruttori e operatori del comparto, con esposizioni, conferenze e attività dedicate al pubblico (da lunedì 12/10/2026 a domenica 18/10/2026)

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting annuale 2026 - Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge quest'anno a Bangkok. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale. Parteciperanno anche il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone (da lunedì 12/10/2026 a domenica 18/10/2026)

10:30 - Assemblea Generale di Assolombarda 2026 - Milano, Teatro Dal Verme - L'assemblea sarà dedicata alle priorità strategiche per la competitività e lo sviluppo del Paese, con un confronto tra istituzioni e rappresentanti del mondo imprenditoriale. Interverranno, tra gli altri, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il Presidente di Assolombarda Alvise Biffi, il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria e il CEO di Core42, Talal Al Kaissi

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Auditorium della Conciliazione - Cerimonia in occasione dell'80° anniversario di fondazione della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità - CIDA, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

11:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Novara - Il ministro Matteo Salvini sarà presente all'apertura al traffico della tangenziale di Novara: Prolungamento verso ovest tra la SS32 "Ticinese" e la SP299 "di Alagna"

15:00 - Elite Day 2026 - Milano, Palazzo Mezzanotte - Appuntamento annuale di ELITE–Euronext Group dal tema "Unstable World. Unstoppable Business", che riunisce imprenditori, investitori e business leader. Interverranno, tra gli altri, Marta Testi (CEO ELITE-Euronext Group), Luca Pancaldi (Senior Partner McKinsey & Company), Alessandro Boglione (CEO BasicNet Group) e Dimitris Parthenis (Group CFO, THEON International)

15:30 - "La rinascita delle Torri dell’Eur" - CDP Real Asset e Carron Costruzioni inaugurano le Torri dell'Eur, progettate da Cesare Ligini, al termine dei lavori di riqualificazione. Dopo il taglio del nastro sono previsti i saluti del sindaco di Roma e dell'AD di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco, la presentazione del progetto con le istituzioni e le imprese coinvolte e una visita alle Torri

17:00 - Camera dei Deputati - DPFP, audizione Presidente upB Lilia Cavallari - Sala del Mappamondo della Camera - Le Commissione Bilancio di Camera e Senato svolgono l'audizione del Presidente dell'Lilia Cavallari, Lilia Cavallari, per l'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento programmatico di finanza pubblica 2026

17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Aula Magna Corte Suprema di Cassazione - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presenzierà la cerimonia di conferimento del Premio De Sanctis per i diritti umani 2026 al Cardinale Pierbattista Pizzaballa

18:00 - Camera dei Deputati - DPFP, audizione ministro Giorgetti - Sala del Mappamondo della Camera - Le Commissione Bilancio di Camera e Senato svolgono l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, per l'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento programmatico di finanza pubblica 2026

Borsa:

Giappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività

Aziende:

Biesse - Assemblea: Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione; Modifica del compenso attribuito al Consiglio di Amministrazione; Aggiornamento della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - unica convocazione

Growens - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Intred - Assemblea: Seduta Ordinaria e Straordinaria per deliberazioni su uplisting, rinnovo del CdA, nomina del revisore legale, modifiche statutarie

LVMH - Risultati di periodo: Presentazione dei risultati Q3 2026 del gruppo - ore 18.00



Martedì 13/10/2026

Appuntamenti:

Aperti - Confesercenti Forum 2026 - Roma, piazza del Popolo - Manifestazione di sei giorni alla quale parteciperanno esponenti di imprese, istituzioni, partiti politici, mondo economico e informazione per confrontarsi sui temi dell'economia e del futuro del Paese, con dibattiti su politica, economia, credito, lavoro, innovazione e intelligenza artificiale. Il Forum si concluderà il 14 ottobre con l'Assemblea annuale di Confesercenti, con la presentazione di dati inediti sull'andamento dei consumi, del turismo e del commercio, e la partecipazione dei Ministri Marina Elvira Calderone e Francesco Lollobrigida (da venerdì 09/10/2026 a mercoledì 14/10/2026)

68th NABE Annual Meeting - Hilton Cleveland, Cleveland - Il Meeting Annuale NABE (National Association for Business Economics) riunirà economisti, rappresentanti delle istituzioni e leader del mondo imprenditoriale per analizzare l'impatto dell'IA, dei cambiamenti demografici e delle tensioni geopolitiche sull'economia globale, con particolare attenzione a crescita, resilienza e processi decisionali negli anni a venire. Tema di quest'anno è "Global Structural Reset: AI, Demographics, and Geopolitics" (da domenica 11/10/2026 a martedì 13/10/2026)

Salone dell’Auto di Parigi 2026 - Paris Expo Porte de Versailles - 91ª edizione del Mondial de l'Auto Paris, il salone internazionale dedicato all'automobile, alle innovazioni del settore e alle nuove soluzioni per la mobilità, che si svolge ogni due anni e riunisce marchi e veicoli di tutto il mondo. All'evento partecipano costruttori e operatori del comparto, con esposizioni, conferenze e attività dedicate al pubblico (da lunedì 12/10/2026 a domenica 18/10/2026)

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting annuale 2026 - Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge quest'anno a Bangkok. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale. Parteciperanno anche il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone (da lunedì 12/10/2026 a domenica 18/10/2026)

Italian Excellences by Intesa Sanpaolo - Ritz Hotel, 15 Place Vendôme, Parigi - Incontro dedicato al dialogo tra imprese italiane, in particolare di medie dimensioni, e investitori internazionali, con l'obiettivo di valorizzare il potenziale competitivo delle aziende italiane e favorirne la crescita e l'internazionalizzazione

Banca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia

UE - Consiglio "Affari generali" - Lussemburgo - I ministri dell'UE proseguiranno i preparativi del Consiglio europeo di ottobre, discutendo il progetto di conclusioni, e terranno un dibattito politico sul prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034. Inoltre ci sarà un aggiornamento sulla situazione dello Stato di diritto in Ungheria e l'inviot ad approvare conclusioni sulla partecipazione democratica inclusiva e sulla resilienza delle comunità

OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Festa del Cinema di Roma 2026 - Auditorium Parco della Musica, Roma - La 21ª edizione presenterà moltissimi film provenienti da vari paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, convegni , eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema (da martedì 13/10/2026 a domenica 25/10/2026)

Reserve Bank of Australia - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

Cybertech Europe 2026 - Roma, centro congressi La Nuvola - Appuntamento organizzato da Cybertech Global, dedicatoa alla cybersecurity. Riunirà rappresentanti istituzionali, imprese, esperti e startup per discutere le principali sfide e innovazioni del settore, con approfondimenti su IA, difesa informatica, protezione delle infrastrutture critiche, resilienza digitale e sicurezza europea (da martedì 13/10/2026 a mercoledì 14/10/2026)

Bloomberg New Economy Forum 2026 - Nuova Delhi - Forum internazionale che riunisce rappresentanti istituzionali, leader d'impresa, investitori ed esperti per discutere le principali sfide economiche e geopolitiche globali, con particolare attenzione ai cambiamenti degli equilibri economici, al commercio, alla tecnologia e alla transizione energetica. Interverrà il funzionario della Federal Reserve, Christopher J. Waller e Mario Draghi (da martedì 13/10/2026 a giovedì 15/10/2026)

09:00 - Italian Renewables Investment Forum - Roma, MAXXI - L'evento, promosso da Green Horse Advisory con Althesys Strategic Consultants - TEHA riunirà istituzioni, utilities, operatori e investitori per discutere le prospettive del mercato energetico italiano, con particolare attenzione agli investimenti nelle rinnovabili, al quadro regolatorio, all’agrivoltaico, ai sistemi di accumulo e all’evoluzione del mix energetico nazionale tra rinnovabili, gas e nucleare. Tra gli interventi, Carlo Montella (Managing Partner Green Horse Legal Advisory), Alessandro Marangoni (CEO Althesys Strategic Consultants, Principal Expert Energy TEHA), Stefano Goberti (CEO Plenitude), Paolo Merli (CEO ERG), Nicola Monti (CEO Edison), Emanuela Trentin (CEO Veolia Italia), Giorgio Boneschi (DG Elettricità Futura) e Vinicio Mosè Vigilante (AD GSE)

10:30 - "Abitare l'Italia di domani. Politiche pubbliche e capitali privati per la casa accessibile" - Roma, Palazzo San Macuto - Evento organizzato da Confindustria Assoimmobiliare e Assonime, per presentare la ricerca "Abitare l'Italia di domani. Analisi, scenari e proposte per un mercato della casa accessibile e sostenibile". Interverranno, il Vice Ministro Maurizio Leo, Davide Albertini Petroni (Presidente Confindustria Assoimmobiliare), Stefano Firpo (DG di Assonime), Domenico Bilotta (DG di Investire SGR), Stefano Scalera (AD di Invimit SGR) e Giuseppe Russo (Direttore Centro Luigi Einaudi)

12:00 - I 100 anni dell’Istat, l’Esposizione digitale e le Storie di Dati, il racconto statistico del Paese - Roma, sede centrale ISTAT - Conferenza stampa per presentare le iniziative per il centenario dell'Istituto, tra cui la nuova Storia di Dati dedicata all'inflazione, le 20 storie regionali e l'esposizione digitale immersiva "Contiamo l'Italia contiamo per il futuro", in apertura il 14 ottobre a Palazzo delle Esposizioni a Roma. Saranno inoltre presentati un ciclo di seminari sul futuro della statistica ufficiale e la XVI Conferenza Nazionale di Statistica, in programma a Roma l'1 e 2 dicembre

14:00 - Fisco, imprese e competitività - Roma, sede di Confindustria - Evento "Fisco, imprese e competitività. Il bilancio della delega e una agenda per un fisco a servizio della crescita", promosso da Confindustria e Assonime. L'iniziativa sarà un'occasione di confronto tra istituzioni, mondo accademico e imprese per fare il punto sulla riforma tributaria, discutere le priorità per la prossima legge di bilancio e approfondire gli sviluppi della fiscalità d'impresa

14:30 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Caravelli - Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli

17:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, inaugura la mostra "The Lens of Time", organizzata da ANFAO (Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici)

17:00 - "Il boom del debito legato all'AI: quali le implicazioni per i mercati del credito" - Webinar di Columbia Threadneedle Investments dedicato all'analisi delle opportunità e dei rischi legati alla crescita degli investimenti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, con particolare attenzione agli effetti sul mercato del credito investment grade. Interverranno Gene Tannuzzo, Tom Murphy e Nathaniel Liddle

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo

Aziende:

Citigroup - Risultati di periodo

Goldman Sachs - Risultati di periodo

Johnson & Johnson - Risultati di periodo

JP Morgan - Risultati di periodo

OPS Retail - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025

Wells Fargo - Risultati di periodo



Mercoledì 14/10/2026

Appuntamenti:

Aperti - Confesercenti Forum 2026 - Roma, piazza del Popolo - Manifestazione di sei giorni alla quale parteciperanno esponenti di imprese, istituzioni, partiti politici, mondo economico e informazione per confrontarsi sui temi dell'economia e del futuro del Paese, con dibattiti su politica, economia, credito, lavoro, innovazione e intelligenza artificiale. Il Forum si concluderà il 14 ottobre con l'Assemblea annuale di Confesercenti, con la presentazione di dati inediti sull'andamento dei consumi, del turismo e del commercio, e la partecipazione dei Ministri Marina Elvira Calderone e Francesco Lollobrigida (da venerdì 09/10/2026 a mercoledì 14/10/2026)

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting annuale 2026 - Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge quest'anno a Bangkok. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale. Parteciperanno anche il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone (da lunedì 12/10/2026 a domenica 18/10/2026)

Salone dell’Auto di Parigi 2026 - Paris Expo Porte de Versailles - 91ª edizione del Mondial de l'Auto Paris, il salone internazionale dedicato all'automobile, alle innovazioni del settore e alle nuove soluzioni per la mobilità, che si svolge ogni due anni e riunisce marchi e veicoli di tutto il mondo. All'evento partecipano costruttori e operatori del comparto, con esposizioni, conferenze e attività dedicate al pubblico (da lunedì 12/10/2026 a domenica 18/10/2026)

Cybertech Europe 2026 - Roma, centro congressi La Nuvola - Appuntamento organizzato da Cybertech Global, dedicatoa alla cybersecurity. Riunirà rappresentanti istituzionali, imprese, esperti e startup per discutere le principali sfide e innovazioni del settore, con approfondimenti su IA, difesa informatica, protezione delle infrastrutture critiche, resilienza digitale e sicurezza europea (da martedì 13/10/2026 a mercoledì 14/10/2026)

Festa del Cinema di Roma 2026 - Auditorium Parco della Musica, Roma - La 21ª edizione presenterà moltissimi film provenienti da vari paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, convegni , eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema (da martedì 13/10/2026 a domenica 25/10/2026)

Bloomberg New Economy Forum 2026 - Nuova Delhi - Forum internazionale che riunisce rappresentanti istituzionali, leader d'impresa, investitori ed esperti per discutere le principali sfide economiche e geopolitiche globali, con particolare attenzione ai cambiamenti degli equilibri economici, al commercio, alla tecnologia e alla transizione energetica. Interverrà il funzionario della Federal Reserve, Christopher J. Waller e Mario Draghi (da martedì 13/10/2026 a giovedì 15/10/2026)

IEG - InOut Expo - The Hospitality Community - Rimini Expo Centre - InOut è l'appuntamento di riferimento per progettare, arredare e innovare il settore dell'ospitalità. All'evento, di Italian Exhibition Group, strutture ricettive e balneari incontrano le migliori tecnologie, forniture e servizi, arredi e soluzioni wellness (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

Digital Innovation Forum 2026 - Villa Erba, Cernobbio - 4ª edizione del forum dedicato alle policy per l'innovazione digitale, la competitività industriale e lo sviluppo delle tecnologie del futuro, promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale. Il tema centrale sarà "L'Europa del Fare Innovazione", con focus sul quadro normativo e industriale necessario a trasformare ricerca e investimenti in valore economico e sociale: L'evento riunisce rappresentanti istituzionali, imprese tecnologiche, università, startup e investitori (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

IIF Meeting annuale 2026 - Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance si svolgerà a Bangkok e online. Sarà focalizzato sulle questioni critiche che influenzano i mercati globali e l'economia. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

TTG Travel Experience - Rimini - Rimini Expo Centre - 63ª edizione di TTG Travel Experience, di Italian Exhibition Group. Manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo. Parteciperanno operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

Fed - Beige Book

IEA (US International Energy Agency) - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

09:00 - Giorgia Meloni - Comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo - Senato della Repubblica - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in Aula al Senato della Repubblica per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre

10:00 - Confindustria - Presentazione del Rapporto di Previsione – Autunno 2026 - Roma, La Lanterna - Presentazione del Rapporto di Previsione – Autunno 2026 del Centro Studi Confindustria per illustrare le nuove previsioni sull'andamento dell’economia italiana e internazionale, con un approfondimento sullo scenario macroeconomico e sulle prospettive per il sistema produttivo

13:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio - Roma, Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a colazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ed altri membri del Governo in vista del Consiglio Europeo del 15 e 16 ottobre

15:00 - Question time - Ministro Urso - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera dei Deputati

15:00 - UE - Vertice sociale trilaterale - Bruxelles - Il vertice, che riunisce le istituzioni dell'UE a livello di presidenti e le parti sociali europee a livello di alti dirigenti, avrà come tema principale "Guidare l'Europa verso il futuro". Verranno discussi, un nuovo quadro finanziario pluriennale che rafforzi la competitività delle imprese a sostegno di posti di lavoro di qualità e un mercato unico vantaggioso per lavoratori ed imprese. Il vertice sarà seguito da una conferenza stampa, che dovrebbe cominciare alle 17:15 circa

15:15 - Giorgia Meloni - Comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo - Montecitorio - Comunicazioni del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Alle ore 10 consegna il testo del suo intervento appena svolto in Senato. Dalle 15.15 alle 19.40, discussione e votazione delle risoluzioni presentate

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

Bank of America - Risultati di periodo

BlackRock - Risultati di periodo: Q3 2026

Morgan Stanley - Risultati di periodo



Giovedì 15/10/2026

Appuntamenti:

Salone dell’Auto di Parigi 2026 - Paris Expo Porte de Versailles - 91ª edizione del Mondial de l'Auto Paris, il salone internazionale dedicato all'automobile, alle innovazioni del settore e alle nuove soluzioni per la mobilità, che si svolge ogni due anni e riunisce marchi e veicoli di tutto il mondo. All'evento partecipano costruttori e operatori del comparto, con esposizioni, conferenze e attività dedicate al pubblico (da lunedì 12/10/2026 a domenica 18/10/2026)

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting annuale 2026 - Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge quest'anno a Bangkok. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale. Parteciperanno anche il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone (da lunedì 12/10/2026 a domenica 18/10/2026)

Festa del Cinema di Roma 2026 - Auditorium Parco della Musica, Roma - La 21ª edizione presenterà moltissimi film provenienti da vari paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, convegni , eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema (da martedì 13/10/2026 a domenica 25/10/2026)

Bloomberg New Economy Forum 2026 - Nuova Delhi - Forum internazionale che riunisce rappresentanti istituzionali, leader d'impresa, investitori ed esperti per discutere le principali sfide economiche e geopolitiche globali, con particolare attenzione ai cambiamenti degli equilibri economici, al commercio, alla tecnologia e alla transizione energetica. Interverrà il funzionario della Federal Reserve, Christopher J. Waller e Mario Draghi (da martedì 13/10/2026 a giovedì 15/10/2026)

IIF Meeting annuale 2026 - Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance si svolgerà a Bangkok e online. Sarà focalizzato sulle questioni critiche che influenzano i mercati globali e l'economia. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

IEG - InOut Expo - The Hospitality Community - Rimini Expo Centre - InOut è l'appuntamento di riferimento per progettare, arredare e innovare il settore dell'ospitalità. All'evento, di Italian Exhibition Group, strutture ricettive e balneari incontrano le migliori tecnologie, forniture e servizi, arredi e soluzioni wellness (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

Digital Innovation Forum 2026 - Villa Erba, Cernobbio - 4ª edizione del forum dedicato alle policy per l'innovazione digitale, la competitività industriale e lo sviluppo delle tecnologie del futuro, promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale. Il tema centrale sarà "L'Europa del Fare Innovazione", con focus sul quadro normativo e industriale necessario a trasformare ricerca e investimenti in valore economico e sociale: L'evento riunisce rappresentanti istituzionali, imprese tecnologiche, università, startup e investitori (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

TTG Travel Experience - Rimini - Rimini Expo Centre - 63ª edizione di TTG Travel Experience, di Italian Exhibition Group. Manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo. Parteciperanno operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

XXI Vertice dei Paesi del gruppo Arraiolos - Incontro dei capi di Stato partecipanti al gruppo Arraiolos, in programma in Slovenia, tra Lubiana e Brdo pri Kranju. Partecipa il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella (da giovedì 15/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

Vertice G7 - Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali - Bangkok - La riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali dei G7 si tiene sotto la presidenza francese in concomitanza delle Riunioni della Banca Mondiale e Fondo monetario internazionale. Parteciperà il ministro Giorgetti

Riunione del Development Committee della Banca Mondiale e del FMI - Il Comitato, composto da rappresentanti dei Paesi membri della Banca Mondiale e del FMI, si occupa delle questioni relative allo sviluppo e delle risorse finanziarie necessarie a sostenere la crescita e la riduzione della povertà nei Paesi in via di sviluppo. La riunione si terrà a Bangkok

Consiglio europeo - Bruxelles - I leader dell'UE si riuniranno per concentrarsi sulle questioni economiche e sulle misure per affrontare le sfide legate alla competitività europea, compresi i prezzi dell'energia. Discuteranno inoltre del bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2028-2034, del continuo sostegno all'Ucraina, degli attacchi ibridi in Europa riconducibili alla Russia, di migrazione, allargamento e riforme, nonché della situazione in Medio Oriente. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (da giovedì 15/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

Banca d'Italia - Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Conti finanziari; Mercato finanziario; Debito delle Amministrazioni centrali; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia

Vertice G20 - Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali - Bangkok - Riunione, sotto la presidenza statunitense, dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20, in occasione del Meeting annuale del Gruppo Banca Mondiale e Fondo monetario internazionale. Parteciperanno, il ministro Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone

09:00 - CDP Investor Day 2026 - Milano, via Roberto Sarfatti 10 (sede SDA Bocconi) - Primo CDP Investor Day: un confronto con la comunità finanziaria sui principali temi al centro dell'agenda economica del Paese. Interverranno il Presidente di CDP, Giovanni Gorno Tempini, l'Amministratore Delegato di CDP, Dario Scannapieco e il Rettore dell'Università Bocconi, Francesco Billari. Saranno presenti i top management di società partecipate del Gruppo CDP e investitori istituzionali italiani ed esteri

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al Forum Adnkronos "Sostenibilità, le nuove parole chiave"

10:15 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Villa Borghese - Piazza di Siena - Evento in occasione della settimana nazionale della Protezione Civile dal titolo "Percorsi di Protezione civile 2026", alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento medio-lungo

Aziende:

Alcoa - Risultati di periodo: Q3 2026

Brunello Cucinelli - Appuntamento: In seguito al CdA, si terrà una conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari. - CDA: Approvazione dei dati di Ricavi al 30 settembre 2026

Casta Diva Group - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fidia - CDA: Relazione Semestrale

ManpowerGroup - Risultati di periodo

SG Company - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

U.S. Bancorp - Risultati di periodo



Venerdì 16/10/2026

Appuntamenti:

Salone dell’Auto di Parigi 2026 - Paris Expo Porte de Versailles - 91ª edizione del Mondial de l'Auto Paris, il salone internazionale dedicato all'automobile, alle innovazioni del settore e alle nuove soluzioni per la mobilità, che si svolge ogni due anni e riunisce marchi e veicoli di tutto il mondo. All'evento partecipano costruttori e operatori del comparto, con esposizioni, conferenze e attività dedicate al pubblico (da lunedì 12/10/2026 a domenica 18/10/2026)

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting annuale 2026 - Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge quest'anno a Bangkok. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale. Parteciperanno anche il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone (da lunedì 12/10/2026 a domenica 18/10/2026)

Festa del Cinema di Roma 2026 - Auditorium Parco della Musica, Roma - La 21ª edizione presenterà moltissimi film provenienti da vari paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, convegni , eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema (da martedì 13/10/2026 a domenica 25/10/2026)

Digital Innovation Forum 2026 - Villa Erba, Cernobbio - 4ª edizione del forum dedicato alle policy per l'innovazione digitale, la competitività industriale e lo sviluppo delle tecnologie del futuro, promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale. Il tema centrale sarà "L'Europa del Fare Innovazione", con focus sul quadro normativo e industriale necessario a trasformare ricerca e investimenti in valore economico e sociale: L'evento riunisce rappresentanti istituzionali, imprese tecnologiche, università, startup e investitori (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

IIF Meeting annuale 2026 - Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance si svolgerà a Bangkok e online. Sarà focalizzato sulle questioni critiche che influenzano i mercati globali e l'economia. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

TTG Travel Experience - Rimini - Rimini Expo Centre - 63ª edizione di TTG Travel Experience, di Italian Exhibition Group. Manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo. Parteciperanno operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

IEG - InOut Expo - The Hospitality Community - Rimini Expo Centre - InOut è l'appuntamento di riferimento per progettare, arredare e innovare il settore dell'ospitalità. All'evento, di Italian Exhibition Group, strutture ricettive e balneari incontrano le migliori tecnologie, forniture e servizi, arredi e soluzioni wellness (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

XXI Vertice dei Paesi del gruppo Arraiolos - Incontro dei capi di Stato partecipanti al gruppo Arraiolos, in programma in Slovenia, tra Lubiana e Brdo pri Kranju. Partecipa il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella (da giovedì 15/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

Consiglio europeo - Bruxelles - I leader dell'UE si riuniranno per concentrarsi sulle questioni economiche e sulle misure per affrontare le sfide legate alla competitività europea, compresi i prezzi dell'energia. Discuteranno inoltre del bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2028-2034, del continuo sostegno all'Ucraina, degli attacchi ibridi in Europa riconducibili alla Russia, di migrazione, allargamento e riforme, nonché della situazione in Medio Oriente. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (da giovedì 15/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni

Rating sovrano - Italia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Olanda - S&P pubblica la revisione del merito di credito

Riunione dell’International Monetary and Financial Committee (IMFC) - Il Comitato consultivo del Fondo monetario internazionale si riunirà a Bangkok per discutere le principali questioni relative all'economia mondiale e al sistema monetario e finanziario internazionale (da venerdì 16/10/2026 a sabato 17/10/2026)

Banca d'Italia - Bollettino Economico

Festival "è cultura!" - 4ª edizione della manifestazione policentrica, dedicata alla cultura, arte e creatività come leve di sviluppo, inclusione, innovazione ed educazione finanziaria, è promossa da ABI e ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio), con la partecipazione delle banche operanti in Italia, delle fondazioni di origine bancaria e anche della Banca d’Italia, con oltre 100 eventi e coinvolgerà oltre 40 città in tutta Italia (da venerdì 16/10/2026 a sabato 24/10/2026)

05:30 - Fed - Kevin Warsh - Il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh terrà una conversazione informale con Kristalina Georgieva, direttrice generale del Fondo monetario internazionale (FMI), a Bangkok

10:00 - Istat - Economia non osservata nei Conti nazionali - Anno 2024

17:00 - Le trasformazioni del mondo bancario tra innovazioni ed evoluzioni normative - Napoli, Foyer del Teatro San Carlo - Evento organizzato dal CSE - Consorzio Servizi Bancari. Interviene Antonio Patuelli, Presidente ABI

Aziende:

Vimi Fasteners - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive



Sabato 17/10/2026

Appuntamenti:

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting annuale 2026 - Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge quest'anno a Bangkok. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale. Parteciperanno anche il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone (da lunedì 12/10/2026 a domenica 18/10/2026)

Salone dell’Auto di Parigi 2026 - Paris Expo Porte de Versailles - 91ª edizione del Mondial de l'Auto Paris, il salone internazionale dedicato all'automobile, alle innovazioni del settore e alle nuove soluzioni per la mobilità, che si svolge ogni due anni e riunisce marchi e veicoli di tutto il mondo. All'evento partecipano costruttori e operatori del comparto, con esposizioni, conferenze e attività dedicate al pubblico (da lunedì 12/10/2026 a domenica 18/10/2026)

Festa del Cinema di Roma 2026 - Auditorium Parco della Musica, Roma - La 21ª edizione presenterà moltissimi film provenienti da vari paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, convegni , eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema (da martedì 13/10/2026 a domenica 25/10/2026)

Riunione dell’International Monetary and Financial Committee (IMFC) - Il Comitato consultivo del Fondo monetario internazionale si riunirà a Bangkok per discutere le principali questioni relative all'economia mondiale e al sistema monetario e finanziario internazionale (da venerdì 16/10/2026 a sabato 17/10/2026)

Festival "è cultura!" - 4ª edizione della manifestazione policentrica, dedicata alla cultura, arte e creatività come leve di sviluppo, inclusione, innovazione ed educazione finanziaria, è promossa da ABI e ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio), con la partecipazione delle banche operanti in Italia, delle fondazioni di origine bancaria e anche della Banca d’Italia, con oltre 100 eventi e coinvolgerà oltre 40 città in tutta Italia (da venerdì 16/10/2026 a sabato 24/10/2026)





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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