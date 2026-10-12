Borse europee positive con focus su geopolitica. In arrivo inflazione e trimestrali in USA

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, Piazza Affari compresa
, con notizie contrastanti sul fronte geopolitico. Nel weekend il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato un "cessate il fuoco energetico" tra Ucraina e Russia
, una notizia che ha colto di sorpresa Kiev e che non ha ricevuto alcuna conferma da Mosca. Il sospetto degli osservatori è che Trump conti di trasformare in realtà un accordo semplicemente annunciandolo, senza che un'intesa sia stata effettivamente raggiunta, soprattutto alla luce del fatto che la Russia ha continuato a colpire le infrastrutture energetiche ucraine nel fine settimana.
In Medio Oriente, le tensioni si sono intensificate nel fine settimana: gli Houthi hanno rivendicato attacchi contro l'aeroporto internazionale di Riad
, mentre le autorità saudite hanno segnalato ulteriori feriti a seguito di una nuova offensiva avvenuta domenica. L'aeroporto rimane chiuso e gli avvertimenti degli Houthi sull'utilizzo degli scali sauditi lasciano presagire il perdurare delle tensioni.
Nell'ambito delle relazioni UE-Cina
, è stato raggiunto un accordo sulle auto ibride
che potrebbe portare a una drastica riduzione delle esportazioni verso il blocco europeo. Il Commissario UE per il Commercio, Maros Sefcovic, ha definito l'intesa come la conclusione della "prima fase" dei negoziati. L'accordo prevede una riduzione fino al 50% delle esportazioni di auto elettriche e ibride plug-in cinesi verso il blocco dei 27 Paesi UE.
Sul fronte macroeconomico
, oggi l'agenda è vuota, con il mercato giapponese chiuso per festività e il Columbus Day negli Stati Uniti. Questa settimana il dato chiave è l'indice dei prezzi al consumo di settembre degli Stati Uniti
, previsto per mercoledì: il consensus stima un aumento al 3,6% dal 3,4% di agosto per il dato generale (headline) e al 2,5% dal 2,4% per la componente core. Nella stessa giornata, la Fed pubblicherà il Beige Book
. La settimana vedrà anche gli Annual Meetings di IMF e World Bank a Bangkok.
Intanto, la stagione delle trimestrali entra nel vivo
con aspettative di crescita degli utili particolarmente elevate su entrambe le sponde dell'Atlantico: negli USA il consensus Bloomberg aggregato sull'insieme dei settori dell'S&P 500 indica un +27% y/y nel Q3, mentre in Europa il consensus prevede
un +21% per lo STOXX 600, che scende al +9,7% escludendo l'energia. Domani partono le grandi banche USA con JPMorgan
, Goldman Sachs
, Wells Fargo
e Citigroup
, insieme a Johnson & Johnson
e UnitedHealth
, mentre mercoledì tocca a Bank of America
, Morgan Stanley
e BlackRock
negli USA, mentre in Europa ASML
rappresenterà il principale test per il ciclo dei semiconduttori e gli investimenti AI.
Tra le notizie societarie in Europa
, proprio nel primo giorno del Salone dell'Auto di Parigi, Volkswagen
ha indicato consegne globali a 6,01 milioni nei primi nove mesi 2026, in calo del 9% ( Europa in crescita dell'1,7% a 2,96 milioni; Nordamerica -4% a 680.200; Cina -30,2% a 1,38 milioni).
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,12. Sessione debole per l'oro
, che scambia con un calo dello 0,23%. Giornata negativa per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 91,12 dollari per barile, in calo dello 0,80%.
Scende lo spread
, attestandosi a +108 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale
riporta un rendimento del 4,55%. Tra i listini europei
giornata moderatamente positiva per Francoforte
, che sale di un frazionale +0,5%, seduta senza slancio per Londra
, che riflette un moderato aumento dello 0,60%, e piccolo passo in avanti per Parigi
, che mostra un progresso dello 0,46%.
Seduta positiva per il listino milanese
, che mostra un guadagno dello 0,82% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna lo 0,82% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 52.726 punti. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,63%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il FTSE Italia Star
(+0,42%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo Inwit
, mostrando un incremento del 2,63% (i soci di controllo lavorano al delisting
). Denaro su Stellantis
, che registra un rialzo del 2,17%. Bilancio decisamente positivo per Avio
, che vanta un progresso dell'1,90%. Buona performance per Banca Mediolanum
, che cresce dell'1,62%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Unipol
, che ottiene -3,50%. Sotto pressione Technoprobe
, con un forte ribasso dell'1,58%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, BFF Bank
(+2,76%), BF
(+2,67%), Banco Desio
(+2,58%) e Juventus
(+2,52%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su D'Amico
, che ottiene -1,27%. Sottotono Pharmanutra
che mostra una limatura dell'1,27%. Deludente Comer Industries
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Intercos
, che mostra un piccolo decremento dell'1,01%.