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Francoforte: movimento negativo per Lanxess

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per Lanxess
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia chimica tedesca, che presenta una flessione del 3,34%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Lanxess rispetto all'indice di riferimento.


La situazione di medio periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 12,76 Euro. Supporto visto a quota 12,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 13,22.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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