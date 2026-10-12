Madrid: giornata depressa per Repsol

(Teleborsa) - Ribasso per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che presenta una flessione del 2,54%.



La tendenza ad una settimana dell' utility spagnola è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Repsol mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 29,21 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 28,55. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 29,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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