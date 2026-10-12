Nordex accelera sugli ordini: crescita del 29,5% nel terzo trimestre

Turchia, Germania e Stati Uniti trainano la domanda: titolo in rialzo a Francoforte

(Teleborsa) - Nordex , produttore tedesco di turbine eoliche, ha registrato nel terzo trimestre dell'anno una crescita significativa degli ordini nel segmento Progetti, escluse le attività di servizi, confermando il rafforzamento della domanda per le proprie turbine eoliche.



Tra luglio e settembre, i nuovi ordini hanno raggiunto 2.810 megawatt, con un incremento del 29,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nei primi nove mesi del 2026, il volume complessivo degli ordini è salito a 7.733 megawatt, in aumento del 16,1% su base annua.



Prezzi medi e composizione degli ordini

Nel terzo trimestre, il prezzo medio di vendita per megawatt di capacità si è attestato a 0,90 milioni di euro, rispetto a 0,93 milioni di euro registrati un anno prima.



Nei primi nove mesi del 2026, il prezzo medio ha invece raggiunto 0,93 milioni di euro per megawatt, in lieve aumento rispetto ai 0,92 milioni dello stesso periodo del 2025.



Secondo la società, le variazioni sono riconducibili principalmente alla tipologia dei progetti acquisiti e alla loro distribuzione geografica, mentre i prezzi sono rimasti sostanzialmente stabili.



Nel trimestre, i clienti hanno ordinato complessivamente 427 turbine eoliche destinate a progetti distribuiti in dieci Paesi. I mercati nazionali più dinamici sono stati la Turchia, la Germania e gli Stati Uniti.



Turchia e Stati Uniti trainano la crescita

L'amministratore delegato di Nordex, José Luis Blanco, ha sottolineato la crescente diversificazione geografica degli ordini, evidenziando il ruolo della Turchia, che nel trimestre ha registrato oltre 900 megawatt di nuovi ordini.



Negli Stati Uniti, invece, il gruppo ha superato 1,3 gigawatt di ordini dall'inizio dell'anno.



"I nostri nuovi ordini sono sempre più diversificati a livello globale e il terzo trimestre lo conferma", ha dichiarato Blanco, aggiungendo che la società prevede un ulteriore aumento del peso dei mercati internazionali man mano che il portafoglio progetti verrà concretizzato nei prossimi trimestri. La domanda continua inoltre a mostrare una dinamica positiva in Europa e in Germania.



Titolo in rialzo in Borsa

I risultati sugli ordini assistono il titolo Nordex che sta guadagnando il 2,5% alla Borsa di Francoforte.

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