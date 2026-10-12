Sarah Breeden (BoE), nessun urgente bisogno di una sterlina digitale

Atteggiamento attendista della Bank of England sul Britcoin

(Teleborsa) - La Bank of England sta mostrando un atteggiamento attendista sul Britcoin, la valuta digitale della banca centrale d'oltremanica, e preferisce osservare l'evolversi delle altre innovazioni nel sistema dei pagamenti.



Sarah Breeden, Vice Governatrice della Banca d'Inghilterra, ha dichiarato infatti che non c'è fretta di introdurre una valuta digitale della banca centrale destinata al grande pubblico, dato che sono in corso numerosi altri sviluppi nel campo dei pagamenti digitali.



Intervenendo presso l'Atlantic Council durante l'assemblea annuale del Fondo Monetario Internazionale a Bangkok, Breeden ha affermato che la decisione se procedere o meno con una CBDC (valuta digitale della banca centrale) di tipo "retail" – nota nel Regno Unito come "Britcoin" – dipenderà da "quali altre strade potremmo percorrere per ottenere i vantaggi della tokenizzazione e dell'innovazione".



"Forse non abbiamo così urgente bisogno di una sterlina digitale", ha osservato, sostenendo che alternative come le stablecoin commerciali o i depositi tokenizzati sviluppati dalle banche potrebbero svolgere altrettanto bene tale funzione.



La Bank of England sta valutando da diversi anni l'ipotesi del cosiddetto "Britcoin", nonostante le critiche di chi teme che possa trasformarsi in uno strumento di sorveglianza finanziaria. Il sistema dei pagamenti britannico ha subito trasformazioni radicali negli ultimi vent'anni, di pari passo con il crollo dell'uso del contante.



"La mia visione - ha aggiunto Breeden - prevede un ecosistema multi-valuta, in cui una sterlina in contanti, una sterlina in valuta digitale della banca centrale (qualora venisse introdotta), una sterlina su conto bancario, una sterlina sotto forma di deposito tokenizzato e una sterlina in stablecoin possano essere scambiate tra loro in modo fluido e alla pari".

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