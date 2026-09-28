TotalEnergies incrementa il dividendo di oltre il 5% all'anno fino al 2030

Piano di crescita sostenuto da investimenti annui tra 14 e 17 miliardi di dollari nel 2027-2032

(Teleborsa) - TotalEnergies ha confermato gli obiettivi di crescita al 2030. Il colosso francese stima una Crescita della produzione di energia (petrolio, gas ed elettricità) del 4% annuo fino al 2030, riducendo al contempo le emissioni inquinanti derivanti dalle proprie attività. La crescita media annua della produzione di Oil & Gas è stimata al 3% tra il 2025 e il 2030, mentre la generazione di elettricità è prevista in crescita del 20% annuo, fino a raggiungere 100-120 TWh/anno entro il 2030.



Questa crescita di nuove produzioni generatrici di cassa si tradurrà in un forte aumento del free cash flow, pari a circa 10 miliardi di dollari tra il 2025 e il 2030 (a parità di scenario di prezzo), rappresentando un incremento di oltre 4 dollari per azione.



Nel settore Oil & Gas, TotalEnergies possiede già un ricco portafoglio di progetti organici che consentono alla Società di mantenere un livello di produzione stabile (plateau) di circa 3 milioni di barili equivalenti al giorno (Mboe/g) fino al 2035 e di porsi l'obiettivo di una crescita del 2-3% annuo nel periodo 2030-2035. Nel settore dell'elettricità, TotalEnergies punterà a mantenere il ritmo di crescita della produzione netta di energia (pari a 10-12 TWh all'anno) nel periodo 2030-2035, grazie al quale l'elettricità rappresenterà il 25% del mix energetico della Società entro il 2035.



Per sostenere tale crescita a lungo termine, il gigante energetico prevede investimenti netti compresi tra 14 e 17 miliardi di dollari all'anno nel periodo 2027-2032.



Fiducioso delle stime di produzione e free cash flow il Cda ha deciso di incrementare la cedola di oltre il 5% annuo per gli esercizi dal 2026 al 2030, confermando una remunerazione degli azionisti pari ad almeno il 40% del flusso di cassa e avendo l'obiettivo di un gearing ratio inferiore al 10% entro la fine del 2026.



Sulla base di ciò il Consiglio ha autorizzato piani di piani di riacquisto di azioni proprie per un valore di 2,5 miliardi di dollari per il quarto trimestre del 2026 e compreso tra 2 e 2,5 miliardi di dollari per il primo trimestre del 2027.

















Condividi

```