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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 12/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 12/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Riunione sostanzialmente debole quella del 12 ottobre per il cross Euro contro la valuta britannica, che conclude gli scambi in frazionale calo a 0,8445.

Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese evidenzia un declino dei corsi verso area 0,8435 con prima area di resistenza vista a 0,8466. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,8424.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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