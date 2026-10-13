Analisi Tecnica: EUR/GBP del 12/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
Riunione sostanzialmente debole quella del 12 ottobre per il cross Euro contro la valuta britannica, che conclude gli scambi in frazionale calo a 0,8445.
Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese evidenzia un declino dei corsi verso area 0,8435 con prima area di resistenza vista a 0,8466. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,8424.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)