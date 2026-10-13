Milano 9:39
50.184 +0,30%
Nasdaq 12-ott
30.665 0,00%
Dow Jones 12-ott
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Londra 9:39
10.756 +0,93%
25.327 +0,20%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 12/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 12/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un +0,07%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,4303. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,4245. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,4361.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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