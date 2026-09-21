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Partenza positiva per Wall Street con la frenata del petrolio, focus sul Medio Oriente

Commento, Finanza
Partenza positiva per Wall Street con la frenata del petrolio, focus sul Medio Oriente
(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 51.772 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500, che arriva a 7.701 punti.

Sale il Nasdaq 100 (+1,45%); sulla stessa tendenza, positivo l'S&P 100 (+0,81%).

Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni (+2,38%), informatica (+1,01%) e beni di consumo secondari (+0,69%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-1,45%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,67%).

A favorire gli scambi il calo del petrolio nonostante sul fronte Medio Oriente si siano intensificati gli scontri in Yemen tra Houthi e forze filo-saudite per il controllo del Bab el-Mandeb, mentre Trump ha minacciato di "spazzare via" la leadership iraniana e l'Iran ha promesso ritorsioni.

Intanto, le esportazioni saudite sono risalite a oltre 4 milioni di barili al giorno a settembre, da 2,4 milioni ad agosto. Il Brent è crollato del 2,4% a 101,52 dollari, dai circa 110 della settimana scorsa. Il calo ha favorito un rally obbligazionario globale.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Goldman Sachs (+1,78%), Amgen (+1,55%), IBM (+1,46%) e Caterpillar (+1,30%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Walt Disney, che ottiene -2,54%.

Sostanzialmente debole Travelers Company, che registra una flessione dell'1,28%.

Si muove sotto la parità Home Depot, evidenziando un decremento dello 0,84%.

Contrazione moderata per Procter & Gamble, che soffre un calo dello 0,79%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Intel (+9,73%), ARM Holdings (+8,39%), MicroStrategy Incorporated (+7,85%) e Warner Bros Discovery (+6,87%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Intuit, che continua la seduta con -3,17%.

Calo deciso per Workday, che segna un -2,71%.

Sotto pressione Alnylam Pharmaceuticals, con un forte ribasso del 2,42%.

Soffre Diamondback Energy, che evidenzia una perdita del 2,30%.
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