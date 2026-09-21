Partenza positiva per Wall Street con la frenata del petrolio, focus sul Medio Oriente

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 51.772 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l' S&P-500 , che arriva a 7.701 punti.



Sale il Nasdaq 100 (+1,45%); sulla stessa tendenza, positivo l' S&P 100 (+0,81%).



Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni (+2,38%), informatica (+1,01%) e beni di consumo secondari (+0,69%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-1,45%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,67%).



A favorire gli scambi il calo del petrolio nonostante sul fronte Medio Oriente si siano intensificati gli scontri in Yemen tra Houthi e forze filo-saudite per il controllo del Bab el-Mandeb, mentre Trump ha minacciato di "spazzare via" la leadership iraniana e l'Iran ha promesso ritorsioni.



Intanto, le esportazioni saudite sono risalite a oltre 4 milioni di barili al giorno a settembre, da 2,4 milioni ad agosto. Il Brent è crollato del 2,4% a 101,52 dollari, dai circa 110 della settimana scorsa. Il calo ha favorito un rally obbligazionario globale.



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Goldman Sachs (+1,78%), Amgen (+1,55%), IBM (+1,46%) e Caterpillar (+1,30%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Walt Disney , che ottiene -2,54%.



Sostanzialmente debole Travelers Company , che registra una flessione dell'1,28%.



Si muove sotto la parità Home Depot , evidenziando un decremento dello 0,84%.



Contrazione moderata per Procter & Gamble , che soffre un calo dello 0,79%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Intel (+9,73%), ARM Holdings (+8,39%), MicroStrategy Incorporated (+7,85%) e Warner Bros Discovery (+6,87%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Intuit , che continua la seduta con -3,17%.



Calo deciso per Workday , che segna un -2,71%.



Sotto pressione Alnylam Pharmaceuticals , con un forte ribasso del 2,42%.



Soffre Diamondback Energy , che evidenzia una perdita del 2,30%.

Condividi

```