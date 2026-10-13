Circle, Hoop Club entra nel capitale con il 3,05%

(Teleborsa) - Hoop Club, holding di investimento specializzata in operazioni su società quotate italiane con un approccio attivo, è entrata nel capitale di Circle , PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan e capogruppo di CIRCLE Group.



L’investimento è stato realizzato attraverso il veicolo Eracle, che ha acquisito 146.040 azioni ordinarie di Circle, pari a circa il 3,05% del capitale sociale.



"Circle ha costruito nel tempo un posizionamento distintivo, combinando competenze verticali, tecnologie proprietarie e una presenza crescente lungo la catena logistica. La Società opera in un segmento che riteniamo particolarmente interessante, all’intersezione tra infrastrutture, software e digitalizzazione della supply chain. La crescente necessità di rendere porti e sistemi logistici più efficienti, interoperabili e digitalizzati rappresenta un trend strutturale che può accompagnare la crescita del Gruppo nei prossimi anni", ha dichiarato Antongiulio Marti, Presidente Esecutivo di Hoop Club.



"Riteniamo che il Gruppo abbia ancora un significativo potenziale di sviluppo, sostenuto sia dalla crescita organica sia dalla possibilità di rafforzare ulteriormente il proprio perimetro attraverso operazioni mirate di consolidamento. Come investitori intendiamo seguire questo percorso con un approccio attivo e pragmatico, contribuendo all’individuazione e all’esecuzione delle principali leve di creazione di valore nel medio-lungo periodo", ha dichiarato Armando Strofaldi, Investment Manager di Hoop Club.

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